Nowa marka smart home na polskim rynku

WOOX to popularna marka produktów Smart IoT i AI, która oferuje wysokiej jakości sprzęt w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla Twojego domu. Produkty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dom był nie tylko inteligentniejszy, ale również bezpieczny i energooszczędny. To wszystko mieści się w wysokiej jakości materiałach wykorzystanych do produkcji urządzeń, intuicyjnego użytkowania oraz przystępnej cenie.

Europejski znak towarowy WOOX został nadany w 2018 roku, lecz pomimo krótkiego stażu, marka zdążyła zjednać sobie rzeszę wiernych klientów. To za sprawą rzetelności i skrupulatności, której można doszukać się w wielopłaszczyznowych działaniach producenta sprzętów typu smart home. Jako strategiczny partner TUYA Smart, doskonale wpłynął na szybki i efektywny rozwój światowego dostawcy inteligentnej platformy dla Twojego domu. Produkty WOOX są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami TUYA za sprawą ścisłej współpracy firm, a konkretnie - dzięki “zasilaniu”, który udziela światowy lider platformy IoT.

Oferta WOOX składa się z 3 głównych segmentów: ENERGIA, WIZJA i OŚWIETLENIE. Wszystkie produkty są opracowywane i produkowane przez zespół fabryczny w Shenzhen w Chinach. Natomiast na mapie Europy, główne centrum logistyczne i wsparcia znajduje się w Zundert w Holandii.

Urządzenia WOOX są przygotowane w taki sposób, aby móc udzielić bezpośrednio sprzedaży detalicznej. Każdy produkt jest starannie zapakowany, a w przesyłce znajdujemy wielojęzyczne instrukcje obsługi, dzięki którym instalacja i operowanie smart home staje się bardzo proste. Wszystkie produkty WOOX posiadają oficjalne certyfikaty jakości do użytku w Europie. Konfiguracja urządzeń jest przyjemna i bezproblemowa, ponieważ łączy się z autorską aplikacją WOOX Home, dostępną w Google Play lub Apple App Store. Tym samym marka poszerza grono swoich użytkowników, dostosowując bezpłatną aplikację do różnych systemów operacyjnych.

Jakie konkretne produkty oferuje WOOX?

kamery WiFi

czujniki ruchu

inteligentne żarówki typu LED

smart listwy zasilające

inteligentne gniazda

uniwersalne smart piloty

Urządzenia marki WOOX obsługują sterowanie głosem Amazon Alexa oraz Google Assistant, a dodatkowo twórcy konceptu zintegrowali bezpośredni dostęp wspomnianych usług prosto z aplikacji WOOX Home. Dodatkowo warto zaznaczyć, że inteligentne narzędzia wspierają współpracę z IFTTT.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które pragną zrewolucjonizować swój dom, zadbać o wygodę oraz bezpieczeństwo. Marka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyła produkty, dzięki którym z dowolnego miejsca na świecie mogą sprawdzić co się dzieje w ich mieszkaniu.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:





Netinet sp z o.o.

Arkuszowa 18,

01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50

e-mail: info@netinet.pl

Produkujemy wysokiej jakości inteligentne rozwiązania z zakresu Smarthome i Internetu Rzeczy (IoT). Naszą domeną są dostępne cenowo i łatwe w instalacji oraz w użytkowaniu produkty do zastosowania w mieszkaniach, domach i biurach. Zapewnienie bezpieczeństwa mienia, poprawa wydajności energetycznej oraz zwykła wygoda w codziennym życiu to główna zasada, którą kierujemy się projektując nasze rozwiązania.

www.wooxhome.com