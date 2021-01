Zadbaj o bezpieczeństwo najbliższych. Podaruj alarmowy smart przycisk SOS na Dzień Babci i Dziadka.

Pandemia wyraźnie pokazała nam, że dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych jest najważniejsze. 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji podpowiadamy jaki prezent warto podarować kochanym seniorom. Naprzeciw współczesnym potrzebom wychodzą rozwiązania typu smart oraz nowe technologie.

Alarmowy Smart Przycisk SOS od Woox

Alarmowy Smart Przycisk SOS marki Woox to małe, niepozorne urządzenie o wielkich możliwościach - to pomoc w nagłych i niespodziewanych wypadkach.

Zasady działania tego urządzenia są bardzo proste. Wciśnięcie przycisku SOS może aktywować alarm oraz powoduje natychmiastowe wysłanie powiadomienia na wybrany smartfon lub tablet. Właśnie dzięki temu przyciskowi użytkownik może zawiadomić wybraną osobę o nadzwyczajnej sytuacji, zaalarmować o pomoc, zgłosić zagrożenie.

To rozwiązanie może okazać się bardzo pomocne w momencie kryzysowym, a nawet przyspieszyć dotarcie pomocy do osoby jej potrzebującej. To także większe poczucia bezpieczeństwa osoby starszej lub schorowanej oraz jej najbliższych.

Urządzeniem można sterować z poziomu darmowej aplikacji WooxHome dostępnej na systemy Android oraz iOS.

Wymagania techniczne

Alarmowy Smart Przycisk SOS działa w oparciu o technologię Zigbee 3,0. stosowaną w urządzeniach marki Woox. W związku z tym do jego uruchomienia niezbędna jest Inteligentna Smart Bramka Zigbee. Urządzenie to w połączeniu z routerem wifi pozwala na sterowanie różnymi urządzeniami marki Woox z dowolnego miejsca. Oprócz Smart Przycisku SOS do sieci można podłączyć m.in. czujnik ruchu czy czujnik zalania wodą.

Smart Przycisk SOS:

Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant, umożliwia sterowanie poleceniami głosowymi

Proste włączanie lub wyłączanie urządzenia poprzez kliknięcie ikony w aplikacji

Współpraca z innymi produktami WOOX, umożliwia wykorzystanie na wiele sposobów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i automatyzacji

Niezwykle prosta i intuicyjna instalacja bez konieczności konfiguracji routera

Praca w technologii Zigbee 3.0

Sterowany z poziomu darmowej aplikacji WooxHome dostępnej na systemy Android oraz iOS

2-letnia gwarancja



