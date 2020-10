Ogromną rolę w pomieszczeniu pełnią światła. Odpowiednia aranżacja świetlna potrafi zmienić otoczenie i nadać nowego wyglądu. Co ciekawe, aby wprowadzić w życie trochę światła nie trzeba od razu ogromnych remontów. Nie musimy też martwić się o instalacje elektryczne oraz to jak poprowadzić kable.

Prosty montaż, ogromny efekt

Czasami wystarczy niewiele, aby osiągnąć efekt robiący ogromne wrażenie. Tak jest w przypadku montażu inteligentnej taśmy LED marki Woox. Nie potrzebujesz wiedzy ani specjalnych umiejętności, aby zainstalować taśmę i zacząć jej używać. Do stworzenia nowej atmosfery w swoim domu wystarczy jedynie zestaw taśmy z zasilaczem, dostęp do gniazdka zasilającego oraz smartfona z aplikacją Woox Home.

Aplikacja Woox Home pozwala na ekspresową konfigurację paska LED przez WiFi. Po tej czynności wystarczy przykleić pasek w dowolnym miejscu z dostępem do gniazdka prądowego. W taki sposób niewielkim nakładem pracy możesz np. zmienić swoją kuchnię w nowoczesne i przytulne miejsce do przygotowywania posiłków!

Tysiące kolorów, milion możliwości

Oprócz tego, że taśma Woox nadaje delikatne światło z możliwością zmiany natężenia to również pozwala na wybór odpowiedniego koloru, który możesz dopasować do wnętrza, nastroju czy okazji. To samo wnętrze może wyglądać zupełnie inaczej w różnym świetle. Zmienia zwyczajny pokój w idealne miejsce relaksu po całym dniu.

Zarządzaj głosowo i automatyzuj

Barwy i natężenie to nie wszystko co możesz ustawiać dzięki aplikacji Woox Home. Możesz w banalny sposób stworzyć swój inteligentny dom i skorzystać z harmonogramów uruchamiania światła. Zasłonięte okna nie wpuszczają promieni słońca o poranku? Ustaw delikatne budzenie w przyjemnym nastroju delikatnego światła lub zasypiaj przy stonowanym świetle, które samo się wyłączy o ustawionej godzinie. Oprócz automatyzacji możesz także sterować oświetleniem przy pomocy poleceń głosowych - dzięki systemom Amazon Alexa (Echo i Echo Dot) lub Google Assistant.









Stwórz swój wymarzony klimat w domu. Zainstaluj nowe oświetlenie bez konieczności remontu czy poprowadzenia nowych instalacji elektrycznych. Bądź smart i zaskakuj znajomych efektem “wow”, sterując światłem przez smartfona.







